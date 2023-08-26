فرقة وسط البلد في ثاني حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تستقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي، مساء اليوم السبت، ثاني فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، ويبدأ الحفل الأول في الساعة 8 مساءً لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة محمد سعد باشا، وفي الساعة 10 مساءً يبدأ الحفل الثاني والذي سيكون بصحبة فرقة وسط البلد بقيادة الفنان هاني عادل، والذي يقدم باقة من أروع أغنياتهم التي اشتهرت بها الفرقة منذ انطلاقها في عالم الفن.

وكان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، قد انطلق مساء أمس الجمعة، وشهد مراسم حفل الافتتاح حفلًا غنائيًا للفنانة السورية فايا يونان بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة ريان الهبر، وفي الساعة العاشرة مساءً استقبل الجمهور الفنان مدحت صالح والموسيقار عمرو سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عامر.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يستمر لمدة 14 يومًا

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لنحو 14 يومًا، وتباع التذاكر بأسعار رمزية، لا يتجاوز سعر التذكرة الواحدة 60 جنيهًا، يتم بيعها من خلال شباك التذاكر بالقلعة قبل انطلاق الحفل في نفس اليوم بساعات قليلة.

الأحد حفل هاني شاكر ونادية مصطفى

فيما يستقبل الجمهور غدًا الأحد، ثالث فعاليات مهرجان القلعة لدورتها الـ 31، من خلال حفل الفنانة نادية مصطفى بمصاحبة فرقتها في الساعة 8 مساءً، والفنان هاني شاكر في الساعة 10 مساءً بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة مصطفى حلمي.