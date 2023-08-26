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أمين عام «المصريين الأحرار»: وضعنا خطة شاملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب:

عمرو صالح
11:16 م | السبت 26 أغسطس 2023
شعار حزب المصريين الأحرار

شعار حزب المصريين الأحرار

قالت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب قرر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع خطة واضحة للحملة بكافة ربوع الجمهورية.

هبة واصل: سنتعرف على متطلبات المجتمع

وأوضحت الدكتورة هبة واصل في تصريحات لـ«الوطن»: «الحزب وضع خطة شاملة لحملته الانتخابية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في التعرف على كافة متطلبات أفراد المجتمع خلال المرحلة المقبلة بمختلف محافظات الجمهورية دون أي استثناء».

وأشارت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار إلى أن الحزب يمضي خلال الأيام الحالية في الخطوات التمهيدية للحملة والتي كان أولها إعلان الحزب تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة، وتنظيم حملة كبرى بكافة أنحاء الجمهورية  من أجل دعم الرئيس والتي سيشارك فيها جميع فئات المجتمع بمختلف الأعمار.

وتابعت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار: «سيكون بالحملة أساتذة جامعات ومفكرين وشباب وسيدات من الحزب بمختلف فئاتهم العمرية».

المصريين الأحرار يعلن دعم الرئيس السيسي لولاية جديدة

وكان حزب المصريين الأحرار أعلن منذ قليل في بيان له، دعمه وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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