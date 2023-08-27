أرخص وأفضل أنواع المانجو في نهاية اغسطس.. «الموسم قرب يخلص»

مع اقتراب انتهاء شهر أغسطس بدأت بعض أصناف المانجو في الاختفاء من الأسواق وظهور أنواع جديدة في محافظة الإسماعيلية وتختلف الأسعار والانصاف عن بداية موسم المانجو والذي انطلق في منتصف شهر يوليو الماضي.

أرخص وأفضل أنواع المانجو في الإسماعيلية

وقال جلال الطاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن محور المانجو في الأسواق خلال الفترة الحالية يشهد بدء تلاشي السكري الابيض وظهور السكري الممتاز بكثرة مع انتشار أصناف النعومي والعويس بشكل أكبر.

وأوضح الطاهر أن أسعار المانجو الإسماعيلاوي، اليوم تضمنت من 25 إلى 28 جنيها لكيلو السكري الأبيض ومن 40 إلى 45 جنيها للكيلو السكري الممتاز و23 إلى 28 جنيها لكيلو الزبدة، فيما تراوح سعر النعومي من 35 إلى 40 جنيها للكيلو بحسب الجودة.

وتابع: «سجل سعر كيلو صنف الفونس من 40 إلى 45 جنيها للكيلو، فيما سجل صنف العويس من 60:70 للكيلو، وسجل سعر كيلو الفص من 80:90 للكيلو وهما أفضل أصناف الإسماعيلية.

ورشح الطاهر أصناف السكري الممتاز لتناولها كفاكهة إلى جانب النعومي والعويس والفص، فيما تستخدم الزبدة بشكل أكبر للعصائر والفونس والتيمور لاستخدامات الحلويات والمطاعم.

قرب انتهاء الموسم

وتشهد بعض الأصناف المحلية في محافظة الإسماعيلية الاختفاء من الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض نسب المحصول منها خلال الفترة الحالية وقرب انتهاءها.

وقال علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية: الأسعار تختلف مع اقتراب نهاية بعض الأصناف وعلى رأسها السكري الابيض اول الأصناف التي تختفي من الأسواق الي جانب الصديقة والسكري الممتاز والعويس مع منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشار العكرمي إلى أن معظم مزارع الإسماعيلية، تأثرت بانخفاض نسبة الإنتاج هذا العام بسبب تعرض البلاد إلي العواصف والرياح الشديدة.