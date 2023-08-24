أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور.. «السكري» بكام؟

مع اقتراب انتهاء موسم المانجو، يحرص الكثير من محبيها على تخزينها بكميات كبيرة في الفريزر الخاص بالمنزل، حتى يتم إعدادها للعصير عندما ينتهي الموسم الخاص بها، وتحديدا في فصل الشتاء وشهر رمضان، ما يجعلهم يحرصون على شراءها من سوق العبور، الذي يبيع للمواطنين السلع الغذائية بأسعار الجملة.

ويوفر سوق العبور الكثير من أنواع المانجو المختلفة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وفق الموقع الرسمي لسوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو الخميس في سوق العبور اليوم الخميس

- يتراوح سعر المانجو العويس بين 25 و45 جنيهًا.

- سعر مانجو سنارة يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- وجاء سعر مانجو فجر كلان بين 11 و19 جنيهًا.

- كما تراوح سعر كيلو المانجو البلدي تتراوح بين 9 و15 جنيهًا.

- وبلغ سعر المانجو السكرى بين 15 و23 جنيهًا.

- سعر المانجو الفص قيمة تراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- سعر مانجو جولك يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- فيما وصل سعر مانجو بيض العجل إلى سعر يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- وبالنسبة لمانجو كيت فيتراوح بين 11 و19 جنيهًا.

- كما بلغ سعر المانجو التومي سعر يتراوح بين 11 و19 جنيهًا.

- سعر كيلو مانجو هندي يتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- كما جاء سعر كيلو المانجو التيمور بين 15 و27 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو مانجو زبدية قيمة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو مانجو فونس إلى قيمة تتراوح بين 15 و27 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو مانجو دبشه ليتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو مانجو صديقة سعر يتراوح بين 15و27 جنيهًا.