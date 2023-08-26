أسعار المانجو في سوق العبور اليوم السبت 26-8-2023.. «الصديقة» بـ17 جنيها

شهدت أسعار المانجو اليوم السبت 26-8-2023، في مصر بسوق العبور استقرارًا ملحوظًا، ويعد سوق العبور من اكبر أسواق الجملة في مصر بالنسبة للخضار والفاكهة، ويكثر الطلب علي المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية والعالمية نظراً لجودتها العالية.

أسعار المانجو اليوم في مصر

واستقرت أسعار المانجو اليوم السبت 26-8-2023، في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار المانجو اليوم بسوق العبور استقراراً، إذ يتراوح سعر كيلو المانجو السكري ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 27 إلى 53 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية ما بين 16 إلى 22 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 15 إلى 31 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو التيمور ما بين 15 إلى 31 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو مانجو فونس ما بين 17 إلى 23 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو الفص ما بين 30 إلى 60 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 9 إلى 15 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو مانجو بيض العجل ما بين 15 إلى 21 جنيهًا.

أسعار المانجو اليوم

ويتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة ما بين 17 إلى 27 جنيهً، ويتراوح سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو جولك ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو سنارة ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو المانجو تومي ما بين 12 إلى 20 جنيهًا.