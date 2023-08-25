«لو عايز تخزن».. اعرف أسعار المانجو في سوق العبور

نشر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور أسعار المانجو اليوم، وذلك استمرارا لسلسلة الأسعار التي ينشرها بشكل يومي من الأصناف المختلفة من الفاكهة والخضروات واللحوم والأسماك.

ويرغب العديد من الأشخاص في شراء المانجو للتخزين في تلك الفترة واستخدامها طوال العام، لذا نعرض فيما يلي أسعار المانجو في سوق العبور وفق آخر تحديثات وردت عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لأشهر أسواق الجملة بمصر.

أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو العويس من 27 إلى سعر 53 جنيها.

المانجو الهندي من سعر 15 إلى سعر 31 جنيها.

مانجو تيمو من سعر 15 إلى سعر 31 جنيها.

مانجو زبدية من سعر 16 إلى سعر 22 جنيها.

مانجو بلدي من سعر 9 إلى سعر 15 جنيها.

مانجو فونس من سعر 17 إلى سعر 33 جنيها.

مانجو فص من سعر 30 إلى سعر 60 جنيها.

مانجو دبشة من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

مانجو صديقة من سعر 17 إلى سعر 27 جنيها.

مانجو جولك من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

مانجو سكري من سعر 15 إلى سعر 25 جنيها.

مانجو بيض العجل من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

مانجو سنارة من سعر 15 إلى سعر 21 جنيها.

مانجو فجر كلان من سعر 12 إلى سعر 20 جنيها.

مانجو كيت من سعر 12 إلى سعر 20 جنيها.

مانجو كنت من سعر 12 إلى سعر 20 جنيها.