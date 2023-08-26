تفاصيل برنامج ريادة الأعمال والابتكار بجامعة المنصورة الجديدة

يقدم برنامج ريادة الأعمال والابتكار في كلية الأعمال جامعة المنصورة، ما يحتاجه المجتمع من الكفاءات المتخصصة في مجالات العمل الحر المهنية القادرة على تطويره، وحل مشكلاته، والتفاعل مع قضاياه، من خلال إتاحة الفرص في مجالات المعرفة والمهارات والبحوث العلمية، مستخدما في ذلك أحدث الوسائل التعليمية لتقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة.

جامعة المنصورة الجديدة هي الجامعة المصرية المنفردة بتقديم هذا البرنامج وفق ما تقضي به المعايير العالمية في الجامعات المصنفة، معتمدا في ذلك على مجموعة من الخبرات المتميزة في هذه المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

الفرص التي يؤهلها برنامج ريادة الأعمال والابتكار بجامعة المنصورة الجديدة للخريجين

تنشر «الوطن» لقرائها والراغبين في الالتحاق ببرنامج ريادة الأعمال والابتكار في كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة تفاصيل البرنامج وفقا للموقع الرسمي للكلية كالاتي:

- وضع الخطط الإستراتيجية ونماذج الأعمال.

- تطبيق الجدارات المختلفة المتعلقة بالوظائف المؤسسية «التسويق، التمويل، المحاسبة، إدارة الموارد البشرية، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد».

- مواجهة التحديات وحل المشكلات المعقدة أمام المنظمات الصغيرة والمتوسطة.

- تطوير برامج التدريب داخل المنظمة لأغراض التطوير المهني، والسلوكي للأفراد في إطار من فعالية الاتصالات، والقيادة، والعمل الجماعي.

- التفسير الكيفي والكمي للبيانات والتعامل مع الأرقام.

- تقييم الأدلة والوصول للحلول الناجعة لمشكلات المنظمات الصغيرة والمتوسطة.

- تطبيق أفضل الممارسات المهنية لريادة الأعمال.

مصاريف برنامج ريادة الأعمال والابتكار بجامعة المنصورة الجديدة

وفقا للموقع الرسمي للكلية تبلغ مصاريف برنامج ريادة الأعمال والابتكار في كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة 46 ألف جنيه بالإضافة إلى الرسوم الإدارية رسوم الكشف الطبي، رسوم تأمين المعامل ويتم استردادها عند التخرج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج ريادة الأعمال والابتكار بجامعة المنصورة الجديدة

1- الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- شهادة الميلاد.

3- صور شخصية حديثة.

4- نموذج 6 جند أو 7 جند للذكور.

5- إيصال دفع الرسوم الدراسية.