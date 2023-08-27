رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية: الانضمام لـ«بريكس» يقوي العملة المحلية

كتب:

حسن سمير
05:06 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
الدكتورة حنان وجدى رئيس المنتدى الاقتصادى

الدكتورة حنان وجدى رئيس المنتدى الاقتصادى

تحدثت الدكتورة حنان وجدى رئيس المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول انضمام مصر لقمة «بريكس»، قائلة: «سيقوى ذلك شكل العملة وسيؤثر كثيرا فى حجم التجارة العالمية». 

السنوات الماضية أهلنا أنفسنا لاستقبال مشروعات عملاقة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنه خلال السنوات الماضية أهلنا أنفسنا لاستقبال مشروعات عملاقة، منها دخول روسيا بمشروعات كبيرة فى منطقة الضبعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هناك تداول سياحي كبير مع روسيا

 وأكدت أن هناك تداولا سياحيا كبير مع روسيا، ومصر بها فرص سياحية كبيرة، لافتة إلى أننا نحتاج من 40 ألف إلى 50 ألف غرفة سياحية ملائمة لحجم السياحة الواردة للدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

اقرأ المزيد:

أحمد موسى: انضمام مصر إلى «بريكس» منحها ثقلاً سياسيًا كبيرًا في العالم

محمد الباز: هناك حملات منظمة لإفساد فرحة مصر بالانضمام لـ«بريكس»

ما أبرز فوائد الانضمام لمجموعة بريكس؟.. خبير اقتصادي يوضح

بريكس وعدم الانحياز
بقلم حسن سمير