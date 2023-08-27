رئيس المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية: الانضمام لـ«بريكس» يقوي العملة المحلية

تحدثت الدكتورة حنان وجدى رئيس المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول انضمام مصر لقمة «بريكس»، قائلة: «سيقوى ذلك شكل العملة وسيؤثر كثيرا فى حجم التجارة العالمية».

السنوات الماضية أهلنا أنفسنا لاستقبال مشروعات عملاقة

وأضافت خلال لقائها ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أنه خلال السنوات الماضية أهلنا أنفسنا لاستقبال مشروعات عملاقة، منها دخول روسيا بمشروعات كبيرة فى منطقة الضبعة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

هناك تداول سياحي كبير مع روسيا

وأكدت أن هناك تداولا سياحيا كبير مع روسيا، ومصر بها فرص سياحية كبيرة، لافتة إلى أننا نحتاج من 40 ألف إلى 50 ألف غرفة سياحية ملائمة لحجم السياحة الواردة للدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة.