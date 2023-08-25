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موجة حارة تضرب أمريكا.. وشيكاغو تسجل أعلى درجات حرارة منذ 76 عاما

كتب:

سارة ثروت
03:27 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
شيكاغو

شيكاغو

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن الحرارة والرطوبة المرتفعة التي اجتاحت مدينة شيكاغو الامريكية، وصلت لأعلى مستوي لها، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 100 درجة فهرنهايت، أي 38 درجة مئوية، حسبما ذكر موقع «شيكاغو تايمز» الأمريكي.

درجات حرارة قياسية في شيكاغو منذ 76 عاما

وأضافت الأرصاد أن وصول درجة الحرارة إلى 100 درجة فهرنهايت بالبلاد، هي المرة الأولى التي تلاحظ فيها شبكاغو تلك الدرجة منذ يونيو 2012، وهذا يربط أيضًا الرقم القياسي اليومي لدرجات الحرارة المرتفعة في شيكاغو لهذا التاريخ المحدد في عام 1947.

قالت خدمة الأرصاد الجوية في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس في منشور آخر على إن الكتلة الهوائية الحارة والرطبة التي غطت المنطقة في الأيام القليلة الماضية هي في أعلى مستويات الرطوبة القمعية التي يمكن أن نشهدها هنا خلال فصل الصيف.

موجة حارة تضرب أمريكا

وبحسب الصحف الأمريكية، فإن الخميس هو اليوم الثاني على التوالي الذي أصدرت فيه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من الحرارة المفرطة في شيكاغو، حيث وصلت درجات الحرارة إلى الحد الأقصى عند 98 فهرنهايت بعد ظهر الأربعاء في أوهير

وفي وقت سابق، قالت خدمة الأرصاد الجوية إن أعلى مؤشر حرارة مسجل هو 118، وتم تحديده في 13 يوليو 1995، وذلك الارتفاع الشديد قد يعرض البلاد لخطر كبير لم تشهده من قبل.

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