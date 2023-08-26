«وسط البلد» تجسد أحلام وطموحات الشباب في مهرجان القلعة

أكدت السهرة الثانية من الدورة 31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، أحد أهداف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، والرامية إلى نشر الفنون الجادة بين جموع الشعب المصري، التنوع والثراء الذي تتميز به الفعاليات.

فرقة وسط البلد تشدو في القلعة

فعلى مسرح المحكى وبإيقاعات وكلمات تحمل طابعا متفردا ومع تصفيق وهتاف حشد جماهيري ضخم نجح، فريق وسط البلد في تجسيد مشاعر وأفكار وطموحات الشباب والجيل الجديد بمجموعة من الأعمال الغنائية المستلهمة من واقع المجتمع كان منها قل للمليحة، تسمحيلي، قربيلي، نفسي أحبك، مجنون، الجارية، هيلا هوب، يا رب يا معز، على الوعد، انتيكا، القاسية، مسكرات، يلالى، شمس النهار وغيرها.

سبقها عدد من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي عزفها أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت ولاقت الإعجاب والاستحسان، وكان منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز، وخلالها قام قائد الحفل محمد سعد باشا بتعريف الحضور بالمعزوفات من خلال تقديم نبذات عنها، كما غنت الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عملين تناولا الحب والحياة في مجتمعات الغجر وصاحبتها بأداء حركات تعبيرية.

وكان عازف البان فلوت عمرو سمير، قدم فقرة على المسرح الخارجي تضمنت عددا من الأعمال الموسيقية العربية والغربية.