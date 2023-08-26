كايروكي تغني «كل حاجة بتعدي» مع الجمهور في مهرجان العلمين

بدأت منذ قليل حفلة فرقة كايروكي، المقامة على مسرح أرينا العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، بحضور جماهيري كبير.

فرقة كايروكي تبدأ حفلها بـ روبرتو

وطلب أمير عيد من الجمهور غناء «كل حاجة بتعدي» معا دون موسيقى، وتقاعل الحاضرون مع الأغنية.

وصعدت كايروكي على مسرح أرينا بأغنية روبرتو التي طرحت ضمن ألبومهم الجديد «روما»، بينما احتشد الجمهور بأرينا العلمين قبل ساعات من بدء حفل كايوكي، إذ بدأوا في التوافد منذ الساعة 5 عصرا.

وكان أمير عيد وتامر هاشم، أعضاء فرقة كايروكي، حققوا نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال عرض مسلسلهم الجديد ريفو الجزء الثاني، على منصة واتش ات خلال الفترة القلية الماضية.