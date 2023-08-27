أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل: الرئيس السيسي لا ينسانا ويدعمنا دائما

قالت سحر السيد أرملة الشهيد اللواء امتياز كامل شهيد مأمورية الواحات 2017 إن الرئيس السيسى فى كل وقت لا ينسى أبناءه من الشهداء، وكل من بذل روحه فداء للوطن، ويتم تكريمنا باستمرار.

أكثر شخص يشعر بنا ويقدم دعما كبير لأسر الشهداء

وأضافت سحر السيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc: «الرئيس هو أكثر شخص يشعر بنا ويقدم دعم كبير لأسر الشهداء وأزواجهم وأبنائهم وأمهاتهم، والأمر منظم من جانب الوزارة وكل المسئولين عن الأمر».

وتابعت: «ابنى الكبير سيتخرج هذا العام في كلية الشرطة وبنتي ثانية جامعة والثالثة بالصف الثالث الابتدائي».