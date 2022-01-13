السيسي: مستعد أعمل انتخابات كل سنة.. وإرادة المصريين هي المعيار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «أنا دايما أقول مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة، بس بطلب شرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تدفعوها أنتم، أنا بتكلم بجد، وكل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني تقف على اللجان، والناس إن قالت لأ هسيبهم وأمشي».

وأضاف «السيسي»، خلال لقاءه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «مش هو دة المعيار؟ ولا إرادة الناس مش معيار، إرادة الناس في مصر هي المعيار، الناس لو في مصر مش عاوزيني في مصر همشي علطول ويجي حد تاني، دا الكلام النهائي، غير كدة يبقى عبارة عن إساءة وتشويه شكل الدولة».