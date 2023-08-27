جمال شقرة: الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حادث المنشية قيل إنه كان مناورة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن مذكرات حسن العشماوي حكى فيها أن عبدالناصر كان يؤمن الثورة وييني السجون وهم قرروا اغتياله.

حادث المنشية

وأضاف شقرة، خلال حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما تقرأ روايات الإخوان عن حادثة المنشية تجد أنهم يقولون عنها إنها تمثيلية ويجعلونك تسمع خطاب عبدالناصر، وأن لديه الجرأة أن يتعرض للرصاص، وأن الأمريكان قالوا له إن الشعب سيحبه جدًا بعد ذلك.

الإعترافات المبكرة لحسن الهضيبي

وتابع أن الاعترافات المبكرة كانت في كتاب لحسن الهضيبي، قال إنه في 1965 عبدالناصر قبض على الجميع وعندما وقفوا في الطابور مع أعضاء تنظيم 1954، فأحدهم قال لهم: «كان لازم تحاولوا والدولة قوية»، فردوا عليهم: «إنتو عملتوها في 54 والرصاصات طاشت»، مؤكدًا أن الإخوان في 2011 افتخروا بمحاولة اغتيال عبدالناصر بالمنشية.