جمال شقرة: الإخوان يمتلكون أسلحة تحت الأرض يتحركون بها في الوقت المناسب

قال جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن أعضاء تنظيم الإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض ولا يتحركون بها إلا في الوقت المناسب.

علاقة الإخوان مع ثورة 52

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت: «منذ بداية الأربعينيات اصطدمت علاقة الإخوان مع الثورة بتغلغلهم في الجيش، فكان عبد الناصر يأخذ الضباط الذين كان يلمس فيهم وطنية ليترك تنظيم الإخوان ومنظمات اليسار الماركسي، فكان هناك تنظيم عسكري وطني ومهارة عبد الناصر أنه جمع التنظيمات الصغيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية».

مذكرات عبد العزيز علي

وتابع شقرة: «في مذكرات عبد العزيز علي، باسم الثائر الصامت من أعضاء اليد السوداء لثورة الـ1919، والذي قال إنه لا يوجد أحد سيحل القضية الوطنية إلا الضباط الوطنيون، فبدأ يدخل في تجنيد الضباط، وعمل عصبة وسمي بعد ذلك بتنظيم الطيران، وكانت كل التنظيمات تبالغ في وصف نفسها بعد ثورة يوليو، وكانت هناك جماعات كبرى ولكن ذكاء ودهاء عبدالناصر استطاع أن يدمج كل هذه التنظيمات تحت الضباط الأحرار».

وأشار شقرة إلى أن الجماعة الإرهابية كان لديها تنظيم سري قوي ولديها قدرة على الحشد، وعندهم مبدأ السمع والطاعة، وعندما تحاول مسح القوى السياسية القادرة على مواجهة شرطة الملك وجيشه بدون الضباط الوطنيين ودبابات المستعمر في قناة السويس، لن تجد أن أحدا يملك أسلحة سوى الصباط الوطنيون وجماعة الإخوان الإرهابية، فالإخوان لديهم أسلحة تحت الأرض ولا يتحركون بها إلا في الوقت المناسب، واللواء محمد نجيب ندم علي الاستسلام لهم.