جمال شقرة: محمد نجيب أخبرني أن عبدالناصر «ضحك على الإخوان» وحيّدهم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن الرئيس الراحل محمد نجيب أخبره أن عبدالناصر ضحك على الإخوان وحيّدهم وذهب لزيارة قبر حسن البنا، وقال إنه سيفتح تحقيقا في وفاته، وأكد «نجيب» أن الإخوان جماعة انتهازية ولم تقف إلى جانبه.

وأضاف شقرة، خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر قناة Jإكسترا نيوز»، أن صلاح شادي وعمر التلمساني قالا له إنهما اكتشفا أن عبدالناصر كان بيده كل الخيوط، ولم يرغبوا في أن يُلدغوا من جحر الرجل الكبير مرتين فلذا ابتعدوا عنه.

خطة عبد الناصر

وتابع أن خطة عبدالناصر كانت أن يعود الجيش لثكناته، مؤكدًا أن الضباط أنفسهم غضبوا على عبدالناصر بسبب هذا القرار.