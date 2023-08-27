هاني عادل: مهرجان القلعة شاهد على بداية فرقة وسط البلد.. وننتطره كل عام

تحدث الفنان هاني عادل عن حفله مساء أمس السبت في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الــ31، وأعرب عن سعادته الكبيرة للغناء هذا العام في مهرجان القلعة وتجديد اللقاء في مهرجان القلعة.

وسط البلد ومهرجان القلعة

وقال هاني عادل في لقاء أجراه مع قناة «الحياة»، الناقل الرسمي للمهرجان: «سعيد النهاردة في وجودي بمهرجان القلعة، والمهرجان ده أنا بدأت فيه من زمان، ومن أول ما بدأنا وإحنا بنيجي بمهرجان القلعة كفرقة وسط البلد».

وأضاف: «إحنا بنقدم موسيقى يندرج حاليا تحت مسمى الموسيقى القديمة، وصوتنا كان مختلف شوية وصوتنا مصري، ومصطلح الاندرجراوند اتقال زمان جدا وبعد وجودنا في مصر احنا كنا بنمهد الطريق لفرق تانية وكان قبلنا كان في فرق ساعدت في ده ولما بدأ نوع مزيكا بتاعنا اتقدم فسموه اندرجراوند علشان كان بيتعمل في أماكن مش معروفة أوي وممكن حتى البيوت».

أغاني جديدة لفرقة وسط البلد

وعن الجديد الذي قدمه في حفل مهرجان القلعة، فقال هاني: «السنة دي مميزة جدا علشان بقالنا كتير منزلناش أغاني جديدة ونزلنا من شهر أغنية ع الوعد واللي طرحناها من شهر وحققت مشاهدات جيدة للغاية والسنة قدمناها في المهرجان».