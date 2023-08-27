تفاصيل حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة الليلة.. «ميكس قديم وجديد»

بين الأغاني الكلاسيكية وأغانيه القديمة، وأحدث أغنيتين أصدرهما، يقدم هاني شاكر اليوم سهرة طربية خاصة في الليلة الثالثة من ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في الدورة الــ31، ويستعرض «الوطن» تفاصيل الحفل.

أغاني هاني شاكر الجديدة

يقدم هاني شاكر أغنية «مروق» التي حققت نحو 400 ألف مشاهدة وأغنية «الكبير» والتي أقتربت من المليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

ومن المقرر أن يغني أيضا مجموعة من أغانيه والتي يقدمها في عدد كبير من حفلاته ومن بينها «علي الضحكاية»، «بحبك يا غالي»، «أصاحب مين»، «نسيانك صعب أكيد» وغيرها من الأغاني.

وانتهى مساء أمس هاني شاكر من بروفات الحفل، والتي أجراها بدار الأوبرا المصرية على كافة الأغاني التي يغنيها في الحفل.

أغاني نادية مصطفى بمهرجان القلعة

وتقدم اليوم أيضا الفقرة الأولى من الحفل الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية ومن بينها «ادعوا لمصر، يسلم ذوقكم، سلامات» وغيرها من الأغاني.