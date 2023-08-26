هاني شاكر يجري بروفات مكثفة لحفله في مهرجان القلعة: استثنائي

شارك الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صورا من بروفات حفله بمهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء والمقرر له غدا الأحد.

ونشر هاني شاكر، مجموعة صور من بروفات الحفل، وعلق عليها: «صور من بروفات حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي يعد حفلا استثنائيا بسبب الإقبال الجماهيري الكبير عليه».

أغنية مروق لهاني شاكر

وطرح الفنان هاني شاكر، منذ أيام، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مروق»، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، والشريك الرقمي فيكتوري لينك، وميكس وماستر أسامة الهندي.

وتقول كلمات الأغنية: «المزاج مروق والكلام مزوق.. صاحي أنا النهاردة.. مش هاممني.. الهموم راميها…أحزان لاغيها ومعادش فيها اللي شاغلني».