«صنع بمزاج وذكاء وخفة دم».. إشادات واسعة بـ فيلم وش في وش

تلقى فيلم وش في وش، الذي يعرض حاليًا بالسينما، إشادات واسعة من قبل عدد كبير من صناع الأفلام عبر حساباتهم الرسمية على منصات السوشيال ميديا، باعتباره من الأفلام التي جمعت في الجودة ما بين الكتابة والإخراج والتمثيل.

إيرادات تتجاوز 4 ملايين جنيه في أول أسبوع عرض بالسينما

واحتل فيلم وش في وش، المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وتحقيقه إيرادات تتجاوز 4 ملايين جنيه خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكتب المخرج كريم العدل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الفيلم حلو ولذيذ جدًا، والممثلين كلهم لذاذ قوي، شوفوه هتنبسطوا، ألف مبروك للحبايب وكل صناع العمل من أصغر واحد لأكبر واحد».

وكتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: فيلم وش في وش، أذكى كتابة شوفتها من فترة، فخور بالسينما المصرية لمَا تتمزج وتفنن وتعمل أفلام حلوة.

وكتب المخرج خالد الحلفاوي، عبر حسابه بـ فيس بوك قائلًا: وش في وش فيلم معمول بمزاج ومن أحلى الأفلام اللي شفتها من فترة طويلة.

قصة وأبطال فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، خلال يوم واحد فقط حيث تنقلب حياة زوجين عندما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.