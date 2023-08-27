تنسيق المرحلة الثالثة.. تفاصيل الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، على أن يتم فتح باب التنسيق عقب انتهاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.

تشمل الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية، المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة، التابع لوزارة النقل، الذي يوفر تعليم على مستوى متميز في تخصص النقل والسكة الحديد لتخريج دفعات من المتخصصين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

- لا يزيد سن الطالب عن 22 عاما.

- أن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة.

- أن يجتاز الطلاب اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد.

- تشتمل اختبارات القبول اختبارات رياضية وطبية وسمات.

تفاصيل الدراسة بالمعهد

- الدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 4 سنوات.

- يحصل الطالب من المعهد على درجة البكالوريوس.

- يمكن للطالب أن يكتفي بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة.

- تنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما قسم «تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة» وقسم «تكنولوجيا التحكم والإشارات الكهربية».

- يتم دمج التدريب العملي مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة.

- يتأهل الطالب للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.