كليات ومعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023

يبدأ العديد من طلاب الثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، يوم 29 أغسطس 2023.

ونعرض فيما يلي، توقعات تنسيق المرحلة الثالثة، والكليات والمعاهد المتاحة، وفقًا للعام الماضي، حيث يتم الإعلان رسميًا عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وكل ما يخصها من معاهد ومجموع وموعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق المرحلة الثالثة

وينتظر الطلاب، الحدود الدنيا للكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وتأتي المعاهد والكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة كما يلي:

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

المعهد العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

المعهد العالي خدمة اجتماعيه 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

المعهد الفني التجارى بسوهاج

المعهد العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمياط

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

المعهد الفني التجارى بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية نوعية موسيقية جنوب الواديتربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

اللمعهد العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة محاسبة بدمياط

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي/ إنجليزي

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات