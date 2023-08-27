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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا الدور الثاني

كتب:

أميرة فكري
09:33 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، الآن امتحان «الرياضيات التطبيقية» الديناميكا الدور الثاني، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين شعبة العلوم امتحان مادة «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء-الجيولوجيا»، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين شعبة الرياضيات امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات). 

منع دخول الطلاب بالتليفون المحمول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على رؤساء اللجان، ضرورة التأكّد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أيا من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدي لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات. 

أسئلة الديناميكا  

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ غرفة العمليات المركزية تواصلت مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكّد من وصول الأسئلة للجان الامتحانية في موعدها المحدد، بالإضافة إلى الاطمئنأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.  

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