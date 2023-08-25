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وزارة التعليم تعلن عن وظائف خالية بمدرسة «hst» للتكنولوجيا التطبيقية

كتب:

أسماء زايد
07:18 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
مدارس التكنولوجيا التطبيقة

مدارس التكنولوجيا التطبيقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وظائف خالية للمعلمين والإداريين بمدرسة hst  للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع  شركة hst  للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا بمحافظة القاهرة بمصر الجديدة.

تدريب المعلمين بشكل تقني مستمر

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تدريب المعلمين بشكل تقني مستمر عالي الجـودة على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين، وإتاحة فرص للحصول على خبرات عملية عديدة تسهم في بناء مركز علمي متميز وأيضا حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء، مشيرة إلى تفاصيل الوظائف الثقافية الإدارية بالمدرسة.

الوظائف الثقافية

- معلم لغة عربية.

- معلم رياضيات.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم تربية وطنية وفلسفة.

- معلم اقتصاد.

- معلم فيزياء.

- معلم تربية رياضية.

 اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ الإدارﻳﺔ

- ﻣﺴؤﻮل ﺟﻮدة.

- أخصائى اجتماعي.

- أخصائي نفسي.

- مسؤول شؤون طلبة.

- أمين توريدات ومخازن.

التقديم متاح حتى 31 أغسطس 2023

وأوضحت التعليم أن باب التقديم متاح حتى 31 أغسطس 2023 من خلال هذا الرابط ، حيث يقوم المتقدم بملء البيانات، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والمتمثلة التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

 

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