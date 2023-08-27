أسعار الخضراوات اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق.. الطماطم بـ4.5 جنيه

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق استقرارا ملحوظا مقارنة بأمس، لذا تستعرض «الوطن» قائمة بأسعار البيع للمستهلك، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم الأحد كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم: 4.5 لـ7.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس: 8 لـ11جنيه.

- سعر كيلو الليمون البلدي: 13 جنيها.

- سعر كيلو البامية: 24 لـ30 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية: 3 لـ5 جنيهات.

- سعر كيلو ليمون أضاليا: 3 لـ7 جنيهات.

- سعر كيلو الليفت: 1.5 لـ2.5 جنيه.

- سعر كيلو الكوسة: 11 جنيها.

- سعر الكرنب «الواحدة»: 3.5 جنيه.

- سعر كيلو القلقاس: 9 جنيهات.

- سعر القرنبيط «الواحدة»: 4 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي: 13جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي: 10 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء: 21 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ: 11 جنيها.

- سعر كيلو الخيار الصوب: 12 جنيها.

- سعر كيلو الخبيزة: 7 جنيهات.

- سعر كيلو الجزر الأصفر: 13 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا: 7 جنيهات.

- سعر كيلو البسلة: 24 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان عروس: 10.50 جنيه.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي: 7 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض: 11 جنيها.

- سعر كيلو البصل: 20 جنيها.