أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفيما يلي نستعرض الأسعار.

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

وفي هذا الإطار يقدم «الوطن» في سلسلة خدماته المقدمة لجمهور القراء، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور كما يلي:

ـ الكوسة 11 جنيها

ـ جزر بدون عروش 10 جنيهات

ـ فاصوليا 30 جنيها

ـ باذنجان أبيض 6 جنيهات

ـ فلفل ألوان 30 جنيها

ـ بامية 30 جنيها

ـ قلقاس 9 جنيهات

ـ بطاطا 6.5 جنيه

ـ برتقال صيفي 15 جنيها

ـ ليمون بلدي 13 جنيها

ـ عنب بناتي أصفر 22 جنيها

ـ جوافة 20 جنيها

ـ رمان 15 جنيها

متوسط أسعار الخضروات والفاكهة

وحدد مجلس الوزراء متوسط أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة، عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على «فيس بوك» وجاءت كالتالي:

ـ الطماطم 12 جنيها

ـ الباذنجان الرومي 7 جنيهات

ـ البطاطس 13 جنيها

ـ البصل الأحمر 20 جنيها

ـ الخيار 12 جنيها

ـ الفلفل الرومي 15 جنيها

ـ الثوم 31 جنيها

ـ الملوخية 9 جنيهات

ـ التفاح البلدي 28 جنيها

ـ الموز البلدي 19 جنيها

ـ العنب البناتي 26 جنيها

ـ كنتالوب 15 جنيها