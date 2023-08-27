وزير التموين يضع حجر أساس ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية في الأقصر

وضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.

تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع

وقال وزير التموين، إنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، إذ يتمّ إنشاء المخزن على مساحة 10 أفدنة، وفق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية.