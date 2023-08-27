وزير التموين: نستخدم أحدث التكنولوجيا في إنشاء المستودعات الاستراتيجية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ إنشاء المستودعات الاستراتيجية يتم وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات إلى جانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام.

إنشاء المستودعات الاستراتيجية

وأضاف وزير التموين، أنّ الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية الصنع ومنتجات غذائية على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية وتامة الصنع، فضلًا عن تقليل حلقات التداول لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعي، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته.

متابعة المخزون السلعي

وأشار وزير التموين، إلى أنّه يتمّ متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكل المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، وكذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، بوضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.