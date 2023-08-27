هيئة تعليم الكبار: 468 ألف مواطن تحرروا من الأمية منذ 2020 

قال محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية إنَّ هذه المبادرة الرئاسية هدفها الأول والأسمى هو الارتقاء بحياة المصري البسيط في الوقت الذي وفرت فيه الدولة لقرى محافظات الجمهورية البنية التحتية والتكنولوجية من طرق وكباري ومطارات، مضيفًا أنَ هذه المبادرة تتبنى تنمية المجتمع والقضاء على محو الأمية.

أول المبادرات التي نقلت المواطن البسيط للعدالة الاجتماعية

وأضاف «ناصف» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» على فضائية dmc: «مبادرة تعليم الكبار بإشراف مبادرة حياة كريمة، هي أول المبادرات التي نقلت المواطن البسيط للعدالة الاجتماعية في أبهى صورها، مؤكدًا أنَّ الهيئة مشتركة مع المبادرة، وتمّ توقيع بروتوكول تعاون، ونجحت في محو أمية أكثر من 468 ألف منذ انطلاق المبادرة منذ 2020 وحتى الآن، والعام الماضي 172 ألف تحرروا من الأمية، متابعا: «المصريون قادرون على صناعة المستحيل في كل المجالات».

جنوب سيناء من أكثر المحافظات التي تحررت من محو الأمية

وتابع أنَّ محافظة جنوب سيناء من أكثر المحافظات استفادت من مبادرة محو الأمية وتعليم الكبار، وهي من المناطق التي تحررت منها واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سخر كل إمكانيات المحافظة من أجل القضاء على محو الأمية.