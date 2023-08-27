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أسعار الدولار اليوم الأحد 27-8-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

كتب:

مارينا رؤوف
10:42 ص | الأحد 27 أغسطس 2023
الدولار

الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد 27-8-2023، استقراراً ملحوظا أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات بمختلف البنوك المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديثات على مواقعها الرسمية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت خلال أول تعاملات الأسبوع الجاري في البنوك بعد الإجازة الأسبوعية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك (CIB)

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ببداية تعاملات اليوم الأحد، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في أول تعاملات اليوم الأحد، في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.