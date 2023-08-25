استقرار كبير يشهده سعر الدولار اليوم الجمعة 25-8-2023 في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث للمواقع الرسمية للبنوك، في العطلة الأسبوعية، إذ يسجل في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك، وفق ما أعلنته عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.