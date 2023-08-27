وزير التموين: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات المخزن الاستراتيجي بالأقصر

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر، يأتي على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه.

المخزن الاستراتيجي بمحافظة الأقصر

وأوضح وزير التموين، أنّ المخزن يخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، منوها أنّ المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة,

وأشار إلى أن تلك المستودعات تم إنشاؤها وتشغيلها وفق مواصفات فنية عالمية، تتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، وضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.

ولفت وزير التموين، إلى أنّ إنشاء المخازن يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام، وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

جاء ذلك خلال وضع الدكتور علىي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.

ويأتي إنشاء هذه المخازن، لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور العميد دكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشاري عام مشروع انشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.