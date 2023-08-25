وزارة التموين تتعاقد على 124 ألف طن زيت خام مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية على كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 109 آالف طن زيت عباد خام وكمية 15 ألف طن زيت صويا خام.

وزارة التموين

وقالت وزارة التموين، في بيان من قليل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت لمدة 6 شهور.