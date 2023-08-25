رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة التموين تتعاقد على 124 ألف طن زيت خام مستورد

كتب:

وفاء الصعيدي
12:20 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
وزارة التموين

وزارة التموين

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بممارسة دولية بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية على كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد منها كمية 109 آالف طن زيت عباد خام وكمية 15 ألف طن زيت صويا خام.

وزارة التموين

وقالت وزارة التموين، في بيان من قليل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت لمدة 6 شهور.

اقرأ المزيد:

شروط مسابقة وزارة التموين للفوز بـ75 ألف جنيه وآخر موعد للتقديم

وكيل وزارة التموين الجديد بالإسكندرية يتسلم عملة خلف لـ سعد الله

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين.. تبدأ من 95 جنيها

شروط وزارة التموين للاشتراك في الأوكازيون الصيفي

وزارة التموين: الكارت الموحد لن يلغي البطاقات وليس بديلا عنها

أماكن بيع الأضاحي في شوادر وزارة التموين بمحافظة الأقصر.. اعرف الأسعار
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.