موعد دخول المدارس 2023 بعد ظهور متحور كورونا الجديد

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وتأجيل موعد دخول المدارس 2023 بسبب متحور كورونا الجديد وتحويل الدراسة إلى أون لاين.

موعد دخول المدارس 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الدراسة في موعدها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قائلاً: كلام نهائي سيكون موعد دخول المدارس 2023 يوم 30 سبتمبر ولا تغيير في المواعيد».

وأشار المصدر إلى أن الوزارة والمديريات التعليمية، تستعد للعام الدراسي الجديد من صيانة المدارس البسيطة والشاملة وتجهيزها، وطباعة الكتب الدراسية، وتوزيع جميع المعلمين علي المدارس لسد العجز بالمدارس موضحًا أنه سيتم تطبيق الخطة الوقائية التي وضعها القطاع الوقائي بوزارة الصحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

مواعيد الدراسة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد بدء الدراسة وإجازة نصف العام ومواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024:

- بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول: يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.