«التعليم» تحقق في مزاعم تداول الديناميكا للثانوية العامة الدور الثاني

زعمت صفحات الغش الإلكتروني «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» عبر تطبيق تليجرام تداول امتحان الديناميكا للثانوية العامة الدور الثاني 2023، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين.

التحقق من الأسئلة المزعومة للديناميكا

وأكّد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان الديناميكا للثانوية العامة الدور الثاني عبر جروبات الغش، للتحقق منها.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّه في حالة التحقق من أسئلة الديناميكا الدور الثاني، سيتم ضبط المسئولين عن الغش وتحرير محضر غش والتحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.