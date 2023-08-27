«التموين»: اختيار محافظات مستودعات السلع يستند لمعدلات الاستهلاك

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية يجري وفق دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة / سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية.

المستودعات الاستراتيجية

وأشار «عشماوي»، إلى أنه يتم أيضا الأخذ بنمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات الاستراتيجية ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مؤكدا أنه يتم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، مشيرًا إلى أن كل مستودع سيتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

وضع حجر أساس مخزن محافظة الأقصر

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.