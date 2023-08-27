«التموين»: المستودعات الاستراتيجية ترفع تصنيف مصر في مؤشر الأمن الغذائي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المساحات التخزينية في المستودعات الاستراتيجية ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، كما أنها تسهم في رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي «Food Security Index».

مواصفات المستودعات الاستراتيجية

وأشار «عشماوي»، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سبق واستعانت بمكاتب استشارية من جهات عديدة، لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات الاستراتيجية النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية، وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع.

وضع حجر أساس المخزن الاستراتيجي بالأقصر

جاء ذلك خلال وضع الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد، حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر، ضمن المرحلة الأولى، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.