شيماء البرديني: الدولة تتبنى «التمكين» بالصناعة للوصول إلى التوطين

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ توطين الصناعة في مصر مراحل، فالبدء بتوطين بعض الصناعات المتوسطة والصغيرة وتدعيمها يجعلنا نصل إلى مرحلة أخرى من الدعم والتوطين، وهو ما تركز عليه القيادة السياسية بأن تحول المواطن من مستهلك وإلى مُنْتج غير عادي، إذ تُحاول الدولة ترسيخ مفهوم توطين الصناعات، فالصناعات التي لا يوجد لنا تاريخ كبير بها وصلنا فيها إلى التمكين، من خلال الدعم الذي توفره الحكومة بجانب دعم القطاع الخاص من أجل الوصول للتوطين.

البرديني: صناعة الحديد والصلب مرت بتحديات كثيرة

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، في حديثها مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، أنَّ أغلب الصناعات لها اشتراطات تحتم عليها الالتزام بأن تكون صديقة للبيئة وملبية لاحتياجات التحول للأخضر، شارحة أن صناعة الحديد والصلب بمصر مرت بتحديات كثيرة في مصر، من مرحلة التمكين إلى مرحلة مركز التصدير ثم سحب البساط في بداية 2011 والسنوات التي أعقبتها، ثم عادت الصناعة تدريجيًا بمصر بفضل تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وإنشاء المصانع، ما جعل مصر مركزًا للتصدير، فقد اكتفت بالسوق المحلية وتوفّر العملة الصعبة وفرص العمل، لتصبح الدولة في مكانة تستحقها.

البرديني: مرضى السرطان يحتاجون للدعم وهم بالفعل يستحقون

واستعرضت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن» ملف مرضى السرطان المنشور في عدد اليوم بالجريدة، مشيرة إلى أنّ مرضى السرطان يحتاجون للدعم وهم بالفعل يستحقون، فمواجهة هذا المرض الصعب هو التحدي، فلدينا عشرات المحاربين يواجهون السرطان من سيدات وأطفال وكبار السن، وكل الأعمار استطاعت تجاوز محنة المرض بالصبر والإيمان والابتسامة والدعم، فكل منا يستطيع دعم مرضى السرطان نفسيا ومعنويا على الأقل.

وشددت على أنّ ملف جريدة «الوطن» متميز كونه استعرض ما تقدمه الحكومة لمحاربي السرطان، وما يقدمه المواطنون من دعم لمحاربي السرطان، والجمعيات الأهلية والمبادرات الشخصية والدعم والعطاء الإنساني.