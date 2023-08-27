هل تتراجع أسعار الدولار بعد انضمام مصر لـ«بريكس»؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لـ«بريكس» يساعد في تراجع أسعار الدولار، ولكن على المدى الطويل، ويستغرق ذلك من سنتين إلى 3 أعوام.

تراجع الدولار خلال الربع الأول من 2025

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سعر الدولار سيتراجع في مصر خلال الربع الأول من عام 2025، موضحا: «سيستقر خلال النصف الأول من عام 2024 ويبدأ في التراجع خلال الربع الأول من عام 2025 مثلما حدث قبل ذلك في عام 2016».

تراجع أسعار الفائدة

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا استقرار في سعر الصرف الرسمي، وخلال عام 2024 سيكون لدينا تراجع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك انخفاض أكبر في الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، وبالتالي ستكون المحصلة تدفقات دولارية أعلى ما يؤدى إلى توازن في سعر السوق سواء في البنك الرسمي أو السوق السوداء.

وأشار إلى أنه في النصف الثاني من عام 2024 سيكون هناك تراجع في معدل الدولار، كما حدث قبل ذلك.