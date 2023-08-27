إصابة سيدة وطفلها صدمتهما سيارة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد»

أصيبت سيدة وطفلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، صدمتهما سيارة على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة سيدة وطفلها في حادث

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سيدة وطفلها صدمتهما سيارة في منطقة الكيلو 14 على طريق الإسماعيلية بورسعيد، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة في الجسم، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس، ووجه بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التحريات أن المصابين في الحادث هما «سحر أ م»، 41 سنة، وطفلها «محمد أ ش»، 9 سنوات، وأصيبا بكسور مختلفة وكدمات وسحجات واشتباه نزيف داخلي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الأم وطفلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ اللازم.