«مكافحة الإدمان»: نقدم خدمات علاجية بالمجان في 58 مركزا بـ17محافظة

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يقدم العديد من الخدمات للمتعافين من الإدمان، تساعدهم على تحقيق التأهيل الاجتماعي والنفسي، بهدف دمجهم مرة أخرى داخل المجتمع.

تعليم الحرف والمهن اليدوية للمتعافين لتحقيق التمكين الاقتصادي

وأضاف المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أن الصندوق يقوم أيضا بتعليم الحرف والمهن اليدوية للمتعافين لتحقيق التمكين الاقتصادي ومساعدتهم على إيجاد مصدر رزق يساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، وعدم العودة مرة أخرى لطريق الإدمان، هروبا من ضغوطات الحياة أو الأعباء المادية وغيرها من التحديات التي قد يلجأ البعض للهروب منها بالإدمان.

تقديم خدمات بالمجان من خلال 58 مركزا علاجيا

وأكد أن جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق تجرى بالمجان من خلال 58 مركزا علاجيا في 17 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، لمساعدة وتشجيع الشباب على التعافي من الإدمان، والتخلص من آثاره السلبية التي تهدم الشخص والمجتمع.