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آخر موعد للتقديم في وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. 280 فرصة عمل

كتب:

سلامة عامر
01:14 م | السبت 05 أغسطس 2023
عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

كشف صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عن آخر موعد للتقديم في وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال الصندوق، إن يوم الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، هو آخر موعد للتقديم في وظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة، في محافظات الشرقية، دمياط، سوهاج وأسوان.

التخصصات المطلوبة لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 2023

وكشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر المنشور، عن التخصصات المطلوبة للوظائف، وهي: «تمريض - أخصائي نفسي مقيم - مدرب رياضي - مدير إداري - نائب مدير إداري - مشرف إداري - محاسب - مسؤول شؤون عاملين - مسؤول مشتريات - مسؤول محازن - أخصائي نظم معلومات - شيف - مساعد شيف - عمال كافيتريا - عمال مغسلة ملابس - أفراد أمن - عمال نظافة - عامل زراعة - موظف استقبال».

كيفية التقديم لوظائف صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي 2023

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر المنشور، أن التقديم للوظائف المطلوبة سيكون إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي للصندوق، والأولوية للمقيمين في المحافظات المشار إليها سابقا، من خلال مكان الإقامة ببطاقة الرقم القومي، أو إرسال السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني drugcontrol1@drugcontrol.org.eg، بنسخة «BDF» باللغة العربية فقط.

تحديد موعد المقابلة الشخصية لوظائف صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي 2023

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيجري الاتصال بمن يستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.