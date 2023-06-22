تفاصيل «المبادرات الميدانية» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

تقدم إدارة البرامج الوقائية، التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العديد من المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تهدف إلى توعية أغلب فئات المجتمع بشكل مباشر وتوجية من وقع ببراثن التعاطى والإدمان إلى العلاج مع نشر ثقافة الوعي الصحيح بالأفكار المغلوطة تجاة تعاطى المواد المخدرة.

وتعد من أبرز المبادرات الشبابية والمجتمعية، التى أطلقتها البرامج الوقائية، هي المبادرات الميدانية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، التى تضم عدد من المبادرات، وتتمثل في:

المبادرات الميدانية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

*مبادرة «توصل بالسلامة»:

تستهدف مرتادي السكك الحديد ومترو الأنفاق وسائقي الطرق السريعة.

*مبادرة «خدعوك فقالوا»:

تستهدف الشباب بكافة أماكنهم بالجامعات ومراكز الشباب والقري، بهدف تفنيد المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب والعمال.

*مبادرة «القرار قرارك»:

تستهدف توعية العاملين بالمصالح والمقرات الحكومية بآليات قانون الكشف المبكر عن المخدرات، بالإضافة إلى حثهم نحو العلاج عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023».

*مبادرة «اختيارك»:

تستهدف تفنيد كافة أسباب المشكلة وطرق مواجهتها لدى الأسر، بالإضافة إلى تعريفهم بمطاهر الإكتشاف المبكر وطرق التعامل مع المشكلة.

*مبادرة «عملية تجميل»:

تهدف المبادرة للتوصل مع الفتيات بالجامعات ومراكز الشباب والقرى، لتعريفهم بمخاطر التدخين، بالإضافة إلى تعريفهم بآثار المواد المخدرة، على كل ما يهم المرأة والفتاة نفسيا وعضويا.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، أن هناك أيضا مبادرات مجتمعية، حيث هناك العديد من المبادرات الرئاسية، والتى سعت القيادات السياسية إلى تقديم كافة أوجه الدعم مع العمل على تغير نوعية الحياة لدى أفرادها وأسرهم.