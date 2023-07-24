آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آخر موعد للتقديم للوظائف الشاغرة، التي أعلن عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بإجمالى 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة، بالشراكة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة، وذلك 10 أغسطس المقبل.

تفاصيل الوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتزامنا مع قرب موعد انتهاء فترة التقدم للالتحاق بالوظائف الشاغرة، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المحافظات المتاح بها الوظائف الشاغرة

- محافظة سوهاج.

- محافظة أسوان.

- محافظة الشرقية.

- محافظة دمياط.

شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية لكل وظيفة.

- فى حالة تساوي المتقدمين في اجتياز المقابلة الشخصية، تكون الأولوية للأعلى تقديرا.

رابط الالتحاق بالوظائف الشاغرة

- يمكن تقديم السيرة الذاتية للإلتحاق بالوظائف الشاغرة من خلال زيارة هذا الرابط.

آخر موعد للالتحاق بالوظائف الشاغرة

وفقا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فإن آخر موعد للالتحاق بالوظائف الشاغرة هو يوم الثلاثاء 10 أغسطس المقبل.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يتيح علاج الإدمان في سرية تامة، وبالمجان من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023 لمساعدة الشباب في استعادة حياتهم الطبيعية مرة أخرى، ليس ذلك فقط، بل ينظم الصندوق زيارات ميدانية للمتعافين من الإدمان إلى الحدائق والمتنزهات، لإعادة دمجهم بالمجتمع الخارجي مرة أخرى، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات المختلفة التي تستهدف المتعافين من الإدمان.