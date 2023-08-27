خفض سن القبول للصف الأول الابتدائي في مدارس الشيخ زويد ووسط سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صدّق على قرار تخفيض سن القبول في الصف الأول الابتدائي لبعض الإدارات التعليمية.

تخفيض سن القبول بالمدارس

وقالت مديرية التربية والتعليم، في بيان، إنه تم الموافقة على تخفيض سن القبول في الصف الأول الابتدائي لمدة شهر بمدارس الشيخ زويد، و6 شهور لمركزي السنة ونخل بوسط سيناء فقط.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، إنه سيتم تطبيق القرار بدءا من اليوم وفقا للضوابط المطلوبة، لسنة أولى ابتدائي في تلك المراكز فقط، موضحا أن المراكز الأخرى بالمحافظة، مثل رفح وبئر العبد والعريش، فإن سن القبول بها 6 سنوات، كما هو متبع، والتخفيض جاء في المناطق التي ليست بها كثافة طلابية.

استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

بدورها استعدت الإدارات التعليمية والمدارس بشمال سيناء، لترتيب أوضاعها، لاقتراب موعد الدراسة أول أكتوبر المقبل، كما تستقبل أقسام شئون الطلبة أوراق المتقدمين للدراسة بالمحافظة.

ومن المقرر افتتاح عدة مدارس بالقرى والمناطق العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، والتي تسلمتها من هيئة الأبنية التعليمية.