240 مليون جنيه استثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيه خلال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى إنشاء عدد 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة أجنحة لمدارس قائمة، معلنا عن وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين خلال الفترة المقبلة، وافتتاح 40 منزلا بدويا بمدينة الحسنة خلال أسبوعين.

وأضاف المحافظ أثناء افتتاح عدد 3 مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء يرافقه سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، المهندس غريب حسن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، أن مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية التي تم إنشاؤها بهدف حل مشكلة المناطق المحرومة من التعليم الثانوي الفني، مشيرا إلى أن المدرسة الصناعية تم إنشاؤها على مساحة 5000 متر مربع 200*250 مترا، وبتكلفة بلغت 26 مليونا و700 ألف جنيه.

المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا

وبدوره، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المدرسة تضم 12 فصلا دراسيا مقيدا بها 325 طالبا وطالبة في مختلف الصفوف الدراسية، كما تضم المدرسة 4 مبان بها عدد 6 ورش ومعمل حاسب آلي ومعمل للعلوم وغرفة تربية اجتماعية، و7 فراغات تكميلية.

وأشار ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، بمديرية التربية والتعليم، إلى أنه بناء على تصديق المحافظ والقرار الوزاري تم افتتاح 3 تخصصات بالمدرسة، وهي: فني تركيبات كهربائية وفني ملابس جاهزة وفني إصلاح وصيانة السيارات ويعد هذا التخصص هو الأول من نوعه بشمال سيناء، على نظام الجدارات الحديث المطور، حيث سيتم تقييم الطلاب في المواد العلمية والعملية.

افتتاح مبنى إدارة تموين الحسنة

ومن جهة أخرى، افتتح المحافظ يرافقه سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة وأماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، مبنى إدارة تموين الحسنة لتقديم الخدمات التموينية المتنوعة وحل مشاكل المواطنين إلكترونيا.

وقالت أماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن المبنى على مساحة 400 متر مربع، وتم إنشاؤه بتكلفة 6 ملايين و570 ألف جنيه.

وأضافت أن المشروع يتكون من مبنى من طابق واحد يضم مركز خدمة المواطنين بعدد 4 شباك خدمة ومكتب للمدير وصالة، إلى جانب مبنى إدارة تموين الحسنة، وتضم: مكتب للمدير ومكتب إداري وصالة محاسبة ومنفذ سلع ومخزن لشركة الجملة.

وقام المحافظ يرافقه العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وسعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بتسليم عقود تمليك منزل و5 أفدنة في التجمع التنموي بالكيلو 61 عقب افتتاحه.

إنشاء 10 تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء

وقال المحافظ إنه تم إنشاء 10 تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء، من بينها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة، حيث تم تسليم 9 تجمعات منهم للمنتفعين.

وأضاف المحافظ أنه يتم تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أي فائدة.

ومن جهته، أضاف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن جميع التجمعات التنموية كاملة المرافق، حيث يوجد بكل تجمع منها مباني: الديوان، المدرسة، الجامع الخاص بالتجمع، الملعب الرياضي، الاستديوهات والمحلات التجارية إلى جانب المنازل والأراضي الزراعية وآبار المياه ومناطق تخزين المياه وغرف تحكم الكهرباء ومناطق الخدمات المختلفة بكل تجمع، مشيرا إلى أن التجمعات التنموية تعتبر مثالا حقيقيا للتنمية المستدامة على أرض سيناء، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

حضر الافتتاحات كل من: العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والعميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وعدلي اليماني مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وسعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان، وأشرف علامة مدير إدارة الحسنة التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والمشايخ والعواقل بالمنطقة.