كارول سماحة تحيي حفلا غنائيا خلال مهرجان «المدينة» في لبنان

تواصل الفنانة كارول سماحة حالة النشاط الفني التي تعيشها خلال موسم الصيف لعام 2023 بعدد من الحفلات الغنائية المميزة، إذ تستعد للقاء جمهورها في دولة لبنان.

تفاصيل حفل كارول سماحة في لبنان

وستحيي كارول سماحة حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان «المدينة» الذي يتم إقامته في طرابلس وذلك يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر وينطلق الحفل فيتمام الساعة 8 مساءا.

وحرصت كارول سماحة على التروّيج لحفلها الغنائي من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ شاركت جمهورها صورة البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليه قائلة: «ببرم العالم كلو بس لمّا غنّي هون غير، ناطرتكن بأحلى حفلة بمهرجان المدينة - طرابلس».

يُذكر أنَّ كارول سماحة كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «نسخة مني» وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات سليم عساف وتقول كلمات الأغنية:

يمكن تتفاجأ بكلامي

رح قلك شو عم حس

آخر فترة علاقتنا

ما عادت حب وبسر

يا نسخة مني

حبك قاتلني بالدنيي مين بيحبك