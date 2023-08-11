كارول سماحة بعد حفلها بمهرجان العلمين: شكرا المتحدة.. مصر تطورت بشكل هائل

وجهت الفنانة كارول سماحة، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تنظيمها مهرجان العلمين الجديدة، بعد إحيائها حفلا أمس، قائلة: «أنا متفاجئة من التطور الرائع الذي حدث في مصر، فمنذ بداية زواجي في مصر منذ 10 سنوات حدث في مصر تطور هائل في المجالات كلها».

العلمين الجديدة شيء في منتهى الجمال

وأضافت الفنانة كارول سماحة، خلال لقائها على هامش مهرجان العلمين الجديدة: «مدينة العلمين دي حاجة تانية، بمجرد الوصول إلى أرض العلمين نشاهد حالة من العظمة والعمارات الفخمة والبناء وجمال البحر، شيء في منتهى الجمال والرقي».

وتابعت كارول سماحة: «مبسوطة أكتر بمهرجان العلمين الجديدة، وفخورة جدًا بمشاركتي في النسخة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة».

رسالة شكر للشركة المتحدة

ووجهت الفنانة كارول سماحة رسالة شكر للشركة المتحدة على دعوتها إلى المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة.