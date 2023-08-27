رابطة مشجعي اتحاد جدة عن قدوم صلاح: «نفرش له الأرض دهب»

ترقب شديد وساعات فاصلة بين لحظةٍ وأخرى، إذ يتابع جمهور كرة القدم بشغف شديد أنباء انتقال محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، إلى فريق اتحاد جدة السعودي، بعدما ترددت خلال الساعات الأخيرة تأكيدات من التلفزيون السعودي بإتمام صفقة الفرعون المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل المشجعين.

مشجعو اتحاد جدة: عايزين صلاح

مشجعو نادي اتحاد جدة السعودي يعيشون لحظات من الأمل والترقب، «مو صلاح» أحد أفضل لاعبي العالم قد ينضم إلى صفوفهم، ويلعب بالأصفر والأسود بعد أيامٍ، حال إتمام الصفقة رسميًا، في الوقت الذي يستعد فيه «أبو مكة» لخوض مباراته اليوم أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي، والتي قد تكون الأخيرة في «البريميرليج» حال إتمام الانتقال لذا تحدث المشجعون، لـ«الوطن»، كاشفين عن رغبتهم في استقطاب محمد صلاح إلى الأراضي السعودية.

يحكي فهد عبدالله، أحد مشجعي رابطة الاتحاد السعودي، كيف يعيش جمهور الاتحاد حلمًا جميلًا، يتنمون الخروج منه على حقيقة مبهجة، وليست صدمة موجعة: «أتمنى قدوم صلاح وسنفرش له الأرض ذهبًا إن أراد كما يقال بالمصري، فهو لاعب كبير وأرقامه بالتأكيد ستنعكس على نتائج فريق الاتحاد».

محمد صلاح

ويتصور سلمان أصيل مشجع الاتحاد، أنّ الاتحاد السعودي مع «صلاح» سيكون في مكان أعلى بكثير، فبالتأكيد هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من عام، لن يصعب عليه أن يتصدر قائمة هدافي دوري «روشن»، وبالطبع ستنعكس هذه الأهداف على مراكز الفريق ونسبة فوزه بالبطولات المشارك بها.

ويتوقع الشاب خالد أشهب مشجع اتحاد جدة استقبالًا تاريخيًا لـ محمد صلاح في جدة حال قدومه، لأنّه في ظرف نحو 5 سنوات سيضع النادي في مكانة مختلفة وسيكون نواة يبني عليها الفريق، ويخلق عقلية تنافسية، تسعى فقط للفوز وحصد الألقاب، لافتًا إلى أنّ الأرقام المتواترة عن الصفقة والتي وصلت إلى 30 مليون يورو، وأعلى راتب للاعب بالتاريخ، ليست خسارة في النجم المصري.