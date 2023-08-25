عاجل.. مفاجأة كبيرة بشأن انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

كشف موقع ترانسفير ماركت عن نسبة انتقال محمد صلاح، أسطورة ليفربول وقائد المنتخب الوطني، إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الأنباء التي ربطت اللاعب المصري بالانتقال للفريق السعودي الكبير.

وجاءت نسبة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة حسب موقع ترانسفير ماركت الذي يهتم بانتقالات اللاعبين والمدربين للأندية في جميع دوريات العالم 55% حسب الأنباء المتداولة، فيما كانت المفاجأة تواجد فريق إيه سي ميلان على الخط، على الرغم من عدم وجود أي أنباء بشأن النادي الإيطالي والنجم المصري ولكن ترانسفير ماركت كشف بأن نسبة انتقال صلاح لميلان 32%.

وتنتظر الجماهير العاشقة لكرة القدم خلال الساعات المقبلة حسم مصير محمد صلاح، خاصة أنه لاعب محل اهتمام الجماهير العالمية في الوقت الحالي بعد العرض المُغري الذي قدمه الاتحاد لإدارة ليفربول واللاعب.

الجدير بالذكر أن الإيطالي فابريزيو رومانو، المهتم بتغطية اخبار انتقالات اللاعبين حول العالم، كشف أن نادي اتحاد جدة ضاعف عرضه لضم محمد صلاح من ليفربول هذا الصيف.